Ambulanze inviate da Alessandria a Tortona, con conseguente aumento di tempi e costi. E’ quanto emerge da alcune ricostruzioni effettuate dal Movimento Cinquestelle.

Fatti e circostanze se confermati- dice Sean Sacco, Capogruppo regionale M5S Piemonte (nella foto in basso) – sarebbero piuttosto gravi. Per questo motivo intendiamo fare piena luce e portare il caso in Consiglio regionale attraverso un’interrogazione rivolta all’assessore alla Sanità Luigi Icardi. Appare incomprensibile che sul territorio vengano inviate ambulanze dal capoluogo mentre sono disponibili le vetture della Croce rossa e della Misericordia tortonese.”

“Se questo sarebbe avvenuto – aggiunge Sacco – è un nuovo capitolo dello smantellamento dei servizi sanitari in questa zona, che segue la chiusura di svariati reparti da parte della Giunta Chiamparino e la propaganda sulle riaperture (mancate) fatta dal centrodestra attualmente alla guida della Regione Piemonte. Nel frattempo i cittadini vedono ridursi, anno dopo anno, i servizi e si rivolgono, sempre di più alla sanità lombarda con evidente aggravio di costi che si riversa sui conti della nostra regione.”



