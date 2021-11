Nika Paris mostra le sue emozioni cantando la cover di “ Lonely” di Justin Bieber e Benny Blanco e si aggiudica il quarto Live! Una puntata bollente quella che abbiamo visto questo giovedì con due eliminazioni. Montagne russe che hanno coinvolto anche la giovane cantante, che ha superato il ballottaggio cantando, come secondo pezzo, il suo splendido cavallo di battaglia: “Tranquille”, ascoltabile da un paio di settimane anche su Spotify. Nella seconda tranche con il numero 08 e con un tailleur lunare, in argento iridescente ha eseguito la sua esibizione sulle note del famoso brano, questa volta, senza coreografie e ballerini: solo lei, al centro della scena, la sua incredibile voce e un testo decisamente toccante che ha saputo interpretare con grande stile e personalità. Una personalità forte, in particolare per una ragazza di soli sedici anni che senza esitazione si è cimentata in un qualche cosa di nuovo per lei, uscendo così dalla sua zona di confort, mettendosi in gioco e svelando la sua sensibilità e fragilità. Obiettivo raggiunto quindi per Mika che, ad inizio della settimana, le aveva assegnato questo brano proprio perché voleva dare la possibilità alla giovane cantante bulgara di mostrare sul grande palco di X Factor anche il suo lato più malinconico ed emotivo. La canzone infatti parla della solitudine e del lato più vulnerabile delle persone, testo che Nika ha sentito molto suo e che, già durante le prove, le aveva rubato parecchie lacrime. Fra i vari commenti dei giudici, Agnelli: “Sei un talento innato per le performances”, “ Essere fragili non significa essere deboli. Per avere 16 anni, oltre ad avere un grande talento, hai anche un grande coraggio (cazzimma per la precisione il termine usato)” sostiene Emma. Mika invece: “Sei resistente, rimanendo fragile e questa è una cosa molto bella.” Hell Raton che è il primo a parlare tra i quattro giudici: “Tu hai coraggio da vendere, nulla da dire…Ti si mette qualsiasi tipo di sfida e tu la esegui. Hai una forza, per la tua età, disumana e mi sorprendi sempre!”.

Presenza scenica, magia e grande talento, oltre a tanta determinazione, caratterizzano Nika Paris che è la concorrente più giovane e ora anche l’unica donna rimasta in gara in questo X Factor 2021.

BIOGRAFIA: Nikol Palascheva è nata a Sofia il 20 aprile 2005, parla correntemente francese e inglese oltre che bulgaro e non ha difficoltà a cantare e scrivere in tutte queste lingue. Al momento sta studiando l’italiano e lo spagnolo. E’ figlia unica, la mamma è una ex atleta della squadra nazionale di nuoto, il papà è un rinomato chef. La sua passione per la musica e il canto si manifesta ad appena 4 anni quando inizia a suonare il pianoforte. A 8 anni partecipa a “The Slavi’s show”, importante trasmissione televisiva nazionale sulla BTV Bulgaria. L’anno dopo è invitata a partecipare a “Le grandi speranze”, show televisivo di Nova Tv Bulgaria; sempre su questa emittente è stata successivamente coinvolta nel talk show “L’ora di Milen Zvetkov”. A 11 anni la vediamo a “Eurovision Junior” e ospite alla trasmissione di BTV “120 minuti”. Ha partecipato a numerosi concorsi canori nazionali e internazionali ed è sempre salita sul podio. Seguendo le orme paterne ha appreso l’arte culinaria e frequentato corsi di cucina che le sono valsi una borsa di studio; avrebbe dunque dovuto partire per la Svizzera quando la pandemia ha cambiato i suoi piani. Proprio durante il lockdown del 2020 ha iniziato a lavorare in Italia con Dariana Koumanova, musicista e produttore che aveva già conosciuto nel 2013 in occasione di una selezione canora a Sofia. All’inizio del 2021 Nika Paris si trasferisce a Milano dove studia composizione e canto presso lo Studio 20, sede dell’accademia musicale e centro di produzione di Dariana Koumanova che la supervisiona e la segue nelle sue attività artistiche. Inizia quindi a scrivere i suoi primi brani inediti sia in inglese che in francese e da poco anche in italiano.

