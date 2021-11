Per alcuni potrebbe essere un morte accettabile perché senza sofferenze, ma la morte è sempre un dramma e lo è ancora di più se coglie una donna di 58 anni.

Il triste episodio di cronaca si è verificato oggi pomeriggio, giovedì 25 novembre, in via Brigata a Tortona, la strada parallela di via Campanella, a breve distanza dalla ex caserma Passalacqua sede del municipio.

I vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono intervenuti per una donna di 58 anni non rispondeva al telefono e i suoi parenti si sono allarmati.

E’ stato dato l’allarme e sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118 ma siccome la tortonese non rispondeva né al telefono né al campanello dell’abitazione che si trova al primo piano di un condominio, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Questi ultimi hanno sistemato una scala, sono saliti sul balcone, hanno forzato la porta finestra e sono entrati nell’alloggio. Hanno trovato la donna adagiata sul letto che sembrava dormisse, ma in realtà era cadavere.

Con ogni probabilità è passata dal sonno alla morte senza accorgersi di nulla.