Pioveva e non poco, ma la decisione di testimoniare la propria solidarietà è stata più forte di tutto e la panchina rossa, ieri mattina, è stata collocata nel cortile della ex caserma Passalacqua.

Noi abbiamo deciso di scriverlo oggi, perché ieri tutti i giornali hanno scritto della Giornata contro la violenza sulle donne, ma oggi quasi più nessuno, perché si sa, gli articoli di un quotidiano durano lo spazio di 24 ore.

Così noi abbiamo deciso di posticipare la notizia, perché la violenza sulle donne non c’è solo un giorno all’anno ma 365 e uno in più negli anni bisestili.

Lo scriviamo oggi nella speranza di ritardare di 24 ore l’oblio in cui questo dramma con ogni probabilità cadrà fino al prossimo 25 novembre o fino a quando la triste cronaca lo riporterà in auge.

Ieri quindi, malgrado la pioggia battente, il Sindaco Federico Chiodi accompagnato dal presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, dall’assessore alle Pari opportunità Marzia Damiani dai rappresentati del Cisa, Me.dea e dal Centro antiviolenza dell’Asl hanno collocato una panchina rossa nel cortile della ex caserma Passalacqua, dietro il municipio per tutte le donne oltraggiate dalla violenza maschile affinché non accada mai più.