La notizie è di quelle buone: la diamo nella speranza che i tortonesi non siano stolti e abbassino la guardia perché se la situazione è buona è grazie soprattutto ai comportamenti virtuosi e ai tanti (ma non tutti purtroppo) che hanno compreso che il vaccino non serve ad evitare il contagio perché un 30% di rischio c’è sempre anche se appena vaccinati, ma solo a ridurre l’ospedalizzazione in altra percentuale e pure la malattia grave. Per questo motivo serve mantenere quelle semplice regole della mascherina al chiuso (e anche all’aperto in caso di assembramento) distanziamento e lavaggio spesso delle mani con acqua e disinfettante o solo con quest’ultimo.

Tortona come scriviamo el titolo è in controtendenza rispetto alla situazione generalizzata: i dati sulla diffusione del contagio di ieri venerdì, 26 novembre, a Tortona, infatti, i seguenti: 25 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (tre in meno rispetto a lunedì scorso) mentre in ospedale si trovano due pazienti positivi al Covid, ricoverati nel reparto di terapia intensiva, a fronte di uno di lunedì scorso, quindi un piccolo campanello di allarme che conferma che la guardia va sempre tenuta alta.