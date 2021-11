Lunedì 29 novembre 2021 alle ore 15.00 preso la sala conferenze del Centro Comunale di Cultura si terrà l’incontro La Valenza di Pier Paolo Prandi a cura di Carlo Dabene, Alberto Lenti e Piergiorgio Manfredi. L’incontro, organizzato in collaborazione con la sede UNITRE Valenza, è un omaggio alla valenzanità dell’opera del maestro attraverso un’analisi puntuale di alcuni suoi dipinti. Saranno così rintracciati nell’opera di Prandi i luoghi e i personaggi della storia di Valenza. Dall’opera monumentale Sei ceri un asino e un bue, che traccia la storia della città dalle sue origini contadine alla nuova dimensione di “Città dell’oro”, alle immagini del fiume Po, della Colombina e delle mura storiche. Non mancheranno i riferimenti al Patrono San Giacomo e a Musolino.

L’incontro sarà l’occasione per raccontare Pier Paolo Prandi anche come uomo e non solo come artista. Sarà affidato a Piergiorgio Manfredi il racconto più personale e intimo del maestro valenzano. In qualità di ex Assessore alla Cultura, Manfredi ha avuto numerose occasioni di incontro con il maestro e con lui ha collaborato in tanti appuntamenti artistici cittadini.

Il racconto sarà accompagnato dalla proiezione, in anteprima, di alcune delle opere che saranno pubblicate sul catalogo e che troveranno spazio nella mostra retrospettiva Pier Paolo Prandi: 1945-2021 che avrà luogo nella primavera 2022 presso Palazzo Valentino – Centro Comunale di Cultura e che si avvarrà del contributo della Regione Piemonte.

Sarà questo il primo di una serie di appuntamenti dedicati alla memoria del pittore.

Gli allievi del Liceo Artistico Carlo Carrà decoreranno una panchina del centro storico cittadino con immagini tratte dai quadri di Prandi. La panchina scelta per questo intervento non è casuale. Infatti a essere interamente ornata sarà una delle tre panchine di via Cavour dove Pier Paolo Prandi era solito sostare per alcune chiacchiere in amicizia.

Il 9 di dicembre sarà la volta della seconda conferenza, a cura della Prof.ssa Aurora Treccarichi, dedicata all’analisi dell’opera di Prandi nell’ambito della pittura naïf. L’incontro è organizzato in collaborazione con la sede UNITRE di Valenza.

Sempre a dicembre sarà presentato il calendario Pier Paolo Prandi 2022. I dodici mesi del 2022 saranno raccontati dalle opere del maestro valenzano attraverso immagini sognanti e dal sapore magico. Il ricavato dalla vendita dei calendari sarà interamente devoluto alla RSA “L’Uspidalì”.

Infine l’appuntamento al quale il Centro Comunale di Cultura lavora dalla scorsa primavera. La pubblicazione di un catalogo che renda omaggio all’intera opera del maestro. Dalle prime tele naïf, alle opere degli anni ’90 legate ad atmosfere sognanti e magiche, fino agli ultimi lavori eseguiti dopo il 2000. Il volume comprenderà anche il saggio critico del Prof. Renzo Margonari, esperto di pittura del fantastico, che delineerà l’intera parabola artistica del pittore valenzano.

Un ricco calendario di appuntamenti per ricordare un artista caro a tutta la comunità cittadina.

Per informazioni:

telefono: 0131 949286

email: biblioteca@comune.valenza.al.it