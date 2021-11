Il Comune di Valenza, nella persona dell’Assessore ai Beni Culturali e Turismo, Alessia Zaio, ha partecipato nei giorni scorsi a Tortona alla presentazione del “Circuito del territorio. Derthona- Marengo-Gran Monferrato-Monferrato Astigiano”, costituito per iniziativa della Fondazione SLALA lo scorso 14 luglio.

Il Circuito si propone di essere soggetto facilitatore e tavolo di confronto e di coordinamento in merito alle opportunità offerte dalla fermata a Tortona del treno internazionale Eurocity Alta Velocità “Giruno”, collegamento quotidiano tra Zurigo e Genova e viceversa, gestito da Trenitalia in collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere (FFS).

“La Città di Valenza partecipa con convinzione a questo circuito – dicono il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore Alessia Zaio – in quanto l’Amministrazione è convinta che la valorizzazione delle nostre peculiarità valenzane e del nostro territorio, oltre ad iniziative di carattere locale, passi necessariamente attraverso una sinergia con le altre realtà provinciali ed il lavoro in rete di tutti i soggetti coinvolti. In questo modo continuiamo lungo la strada che abbiamo tracciato sin dal nostro insediamento ovvero della collaborazione e dello scambio reciproco di esperienze a tutti i livelli, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale”.