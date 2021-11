Con l’approssimarsi delle festività natalizie, i Carabinieri della provincia di Imperia riprenderanno il ciclo di incontri tesi a sensibilizzare i cittadini – in particolar modo le persone anziane – sulla prevenzione delle truffe che vengono operate ai loro danni.

Grazie alla consueta cortesia disponibilità dei Vescovi delle Diocesi di Albenga-Imperia e Sanremo-Ventimiglia, al termine delle cerimonie religiose del sabato e della domenica, i Carabinieri offriranno alcuni consigli ai fedeli sull’argomento, portando anche esempi di “modus operandi” aggiornati sulla base dell’esperienza maturata: suggerimenti che potranno essere anche con le persone non presenti all’incontro, così da poter informare il maggior numero di persone.

Negli incontri tenuti dai Comandanti delle Stazioni di Badalucco e Triora sono state citate la “tecnica dell’abbraccio”, il falso incidente stradale, la “truffa dello specchietto”, la richiesta di denaro o preziosi per “liberare” un parente in stato d’arresto, la pretesa – telefonica – di conoscere il numero di carta di credito per saldare un debito inesistente.

Considerato che casi analoghi riguardano anche la nostra Provincia, è stata ulteriormente ribadita la necessità di rivolgersi sempre e comunque prima ai presidi Arma dislocati sul territorio per una completa analisi del caso o comunque ai parenti più prossimi e, nel dubbio, diffidare sempre degli sconosciuti, per quanto educati, affabili e convincenti possano sembrare.

È stato inoltre ricordato come i suggerimenti offerti trovino spazio anche sul sito dell’Arma, www.carabinieri.it, nella sua versione recentemente rinnovata, attraverso il menu “In vostro aiuto”, sui “Consigli/Cose di tutti i giorni/Contro le truffe/Truffe agli anziani”-

In ultimo, essendo anche la ricorrenza della Santa Protettrice dell’Arma dei Carabinieri – la cerimonia è stata officiata da Mons. Antonio Suetta a Sanremo – i due Comandanti hanno donato ai presenti una copia della Preghiera della Virgo Fidelis, recitandola durante la celebrazione.