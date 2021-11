La Giunta comunale ha approvato l’assegnazione dei contributi alle associazioni culturali, musicali e teatrali attive in città che ne hanno fatto richiesta attraverso la nuova procedura online attivata in via sperimentale lo scorso ottobre.

«I contributi erogati – spiega l’Assessore Andrea Sisti – si riferiscono alle attività svolte dalle associazioni culturali nel corso di quest’anno e a quelle in programma entro marzo del 2022. Visto l’esito positivo, riteniamo che la nuova procedura si possa estendere anche ai prossimi anni. In questo modo – conclude Sisti – sarà possibile migliorare il coordinamento e la programmazione dei vari eventi organizzati dalle associazioni e patrocinati dal Comune».

In base alla nuova procedura, le Associazioni culturali hanno inviato le richieste di contributi utilizzando la piattaforma online dedicata presente sul sito del Comune. Tra i documenti richiesti rientravano il progetto dettagliato, il piano economico e il cronoprogramma dell’attività per la quale veniva presentata l’istanza di contributo. Le varie proposte pervenute sono poi state sottoposte alla Giunta per valutare l’assegnazione dei contributi in relazione alle linee di politica culturale adottate dall’Amministrazione e alle risorse disponibili.