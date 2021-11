L’amministrazione comunale e la fondazione ‘Mondo Digitale’ hanno stipulato una convenzione per l’attivazione di corsi on-line a titolo gratuito mirati a potenziare la cultura digitale della propria cittadinanza.

L’obiettivo primario sarà quello di semplificare il rapporto tra popolazione, Pubblica Amministrazione e imprese attraverso l’educazione digitale della cittadinanza che, accrescendo le proprie competenze tecnologiche, potrà esercitare i propri diritti e rispondere ai propri bisogni individuali in modo autonomo. L’intento nel creare una “Cittadinanza digitale” sarà quello di permettere l’accesso ai servizi on-line con la conseguente introduzione di nuovi strumenti come l’identità e il domicilio digitale del cittadino, ossia la possibilità di essere riconosciuti univocamente dall’Amministrazione Pubblica e avere un domicilio identificato per la ricezione delle comunicazioni (ad esempio una mail certificata).

L’Amministrazione Comunale ha sentito quindi l’esigenza di intervenire sul proprio territorio di competenza a supporto della cittadinanza promuovendo l’organizzazione di corsi on-line con la consapevolezza che il successo della digitalizzazione sarà possibile solo se tutti i soggetti che fanno parte del processo hanno gli strumenti necessari per parteciparvi attivamente e non subirne semplicemente gli effetti.

Grazie a questa convenzione con Fondazione Mondo Digitale, un’organizzazione senza scopo di lucro che promuove la condivisione della conoscenza, l’innovazione e l’inclusione sociale con particolare attenzione alle categorie a rischio di esclusione (anziani, immigrati, giovani disoccupati ecc.) attiveremo una serie di corsi online a titolo gratuito, rivolti ai cittadini per supportarne e potenziare la cultura digitale.

Il percorso sarà articolato su 4 moduli erogati con cadenza settimanale per affrontare le seguenti tematiche:

Digitale in tasca : Alla scoperta del mondo delle app.

: Alla scoperta del mondo delle app. Pagamenti digitali in sicurezza : Impariamo come utilizzare in sicurezza home banking, e-commerce e shopping on-line.

: Impariamo come utilizzare in sicurezza home banking, e-commerce e shopping on-line. Io, cittadino digitale : Conosciamo gli strumenti della PA per migliorare la nostra vita: SPID, App IO, CIE-ID.

: Conosciamo gli strumenti della PA per migliorare la nostra vita: SPID, App IO, CIE-ID. Salute e benessere on-line: Introduciamo le applicazioni per salute e il benessere. Il mondo della medicina nel digitale: ricetta e Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il calendario della formazione dedicata al Comune di Alessandria sarà così articolata:

1° corso ore 17.30 con la seguente calendarizzazione:

Lezione 1: 29 novembre

Lezione 2: 6 dicembre

Lezione 3: 13 dicembre

Lezione 4: 20 dicembre

2° corso ore 14.30 con la seguente calendarizzazione:

Lezione 1: 3 dicembre

Lezione 2: 10 dicembre

Lezione 3: 17 dicembre

Lezione 4: 21 dicembre

Ogni corso accoglie circa 30 partecipanti.

Ovviamente sulla base delle richieste che arriveranno si potranno aggiungere di settimana in settimana altre date per raccogliere tutte le richieste della cittadinanza.

Per le iscrizioni consultare il sito del Comune di Alessandria al link:

https://forms.gle/J23KEZziAWiDPGyt8

“Il Comune di Alessandria con l’Assessorato ICT organizzerà nelle prossime settimane corsi on-line gratuiti per far conoscere le opportunità offerte dal digitale e semplificare così la vita dei cittadini, attraverso l’uso quotidiano delle nuove tecnologie – dichiara l’Assessore all’ E-government e ICT, Cherima Fteita –. I corsi sono pensati per una fruizione da PC e prevedono esercitazioni anche su Smartphone e Tablet. Gli stessi corsi, in prima battuta, saranno attivati dal lunedì 29 novembre con lezioni della durata di 1 ora a partire dalle 17:30 e venerdì 3 dicembre con lezioni della durata di 1 ora a partire dalle 14:30. Il corso è destinato a tutte le età e a tutta la cittadinanza, per cui invito tutti coloro che vogliono approfondire la tematica e anche la pratica dell’utilizzo di Internet e di tutte le opportunità che il mondo digitale offre, a iscriversi e a portare avanti le proprie conoscenze attraverso questo corso on-line. Il corso prevede un impegno di 1 giorno a settimana per 4 settimane, 4 webinar di 1 ora ciascuno, a partire da fine novembre fino ad appena prima di Natale. Sul sito del Comune di Alessandria si trovano tutte le informazioni necessarie per procedere all’iscrizione”.