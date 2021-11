E’ stato effettuato un abbandono indiscriminato di rifiuti in via Piemonte. Qualcuno lasciando l’immobile ha pensato bene di abbandonare tutto in strada, con segno di grande inciviltà.

Ma il gesto non rimarrà senza conseguenze perché la Polizia Locale di Valenza non appena avuta la segnalazione dai cittadini, si è attivata immediatamente e già nella serata di lunedì 15 novembre ha acquisito gli elementi sufficienti per l’applicazione della sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti speciali nei confronti del responsabile.

L’intervento è avvenuto nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione in materia ambientale su impulso del Sindaco Maurizio Oddone.