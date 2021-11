Presso la sede municipale di Novi Ligure è stata presentata questa mattina in conferenza stampa un’importante iniziativa per la sicurezza dei cittadini. Si tratta di una brochure informativa con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe, in particolare ai danni degli anziani, realizzata dalla Compagnia Carabinieri di Novi Ligure in collaborazione con il Comune. Attraverso un linguaggio semplice e con l’ausilio di immagini, l’opuscolo aiuta a riconoscere le più diffuse tecniche utilizzate in modo da evitare di cadere nella rete di potenziali truffatori.

L'opuscolo verrà distribuito nei luoghi maggiormente frequentati dalle persone anziane e sarà disponibile negli uffici comunali. (Nella foto, da sinistra: l'Assessore alla Sicurezza Marisa Franco, il Sindaco Gian Paolo Cabella, il Comandante della Compagnia CC Maggiore Federico Smerieri e il Comandante della Stazione CC Luogotenente Marco Pingaro).