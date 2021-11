Grave alle prima luci dell’alba di questa mattona mercoledì 17 novembre: alle 4.40, infatti, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e un’ autobotte proveniente da Alessandria sono intervenuti in in strada Diletta alla periferia di Tortona per un incendio in una cascina di cui vedete le immagini.

L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha interessato una superficie di circa 30 metri quadri di porticato ed una parte della stalla, che risultano inagibili.

Le operazioni di spegnimento e bonifica, ancora in corso, hanno impedito il propagarsi delle fiamme alla civile abitazione. Non risultano persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Tortona per i rilievi del caso