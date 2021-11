L’Amministrazione Comunale di Valenza una nutrita serie di appuntamenti in vista del Natale e delle festività di fine anno.

Il prologo sarà sabato 27 novembre, alle ore 17.30, con l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Gramsci e l’inaugurazione del mercatino natalizio e momenti di animazione.

Inoltre è prevista l’accensione delle luminarie in città e le iniziative, per tutti i giorni festivi nel periodo natalizio, saranno accompagnate dalla filodiffusione nel centro cittadino.

Domenica 28 novembre, dalle ore 15.30, nel negozio Baby Boom, ritorna Babbo Natale.

Sabato 4 dicembre sarà la volta dell’accensione del presepe luminoso in piazzetta Verdi, alle ore 17, con un simpatico accompagnamento musicale in tema con il periodo a cura del coro Gaia Musica.

Inoltre ci sarà l’accensione degli Alberi di Natale nelle frazioni.

Mercoledì 8 dicembre è tempo di ‘Valenza Christmas 2021’ a cura del Comune ed in collaborazione con la Pro Loco Valenza, dalle 9 alle 19 per le vie del centro città.

In piazza XXXI Martiri alle 17 ci sarà l’accensione dell’Albero di Natale con la partecipazione delle Confraternite, della Consulta del Volontariato e del Coro Joy Gospel Singers. E non mancherà la consegna delle letterine a Babbo Natale.

In corso Garibaldi e nelle vie del centro i negozi saranno aperti e si terrà il mercatino enogastronomico e degli hobbisti

In corso Garibaldi (zona piazzetta Verdi) verrà allestito un punto ristoro a cura della Pro Loco, coperto e riscaldato, con tanta farinata

In piazza XXXI Martiri ci sarà il ‘Villaggio di Babbo Natale’, con distribuzione di panettone, dolci, cioccolata e vin brulè, a cura di Pro Loco, Gruppo Alpini, Croce Rossa, Avis e Lions Club Valenza Adamas.

Sabato 11 dicembre è prevista la sfilata dei Babbi Natale con animazione delle associazioni di volontariato e punti di ristoro offerti dalla Pro Loco.

Sabato 18 dicembre le vie della città saranno attraversate da un trenino itinerante con partenza ed arrivo in piazza Gramsci.

Domenica 19 dicembre ci sarà ancora il trenino per le vie della città che saranno in parte chiuse al traffico e in più animazione in strada con mimo e teatro gestuale, punti di ristoro offerti dalle attività commerciali, le associazioni di volontariato in piazza Duomo con animazione ed il Presepe Vivente..

Sempre nell’ambito di ‘Valenza Christmas 2021’ grazie alla collaborazione di Procom ci saranno i Mercatini di Natale il 27 e 28 novembre, il 3,4,5, dicembre, 8 dicembre, 10,11,12 dicembre, 17,18,19 dicembre ed il 24 dicembre.

“Quest’anno – dicono il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore al Commercio e Manifestazioni Alessia Zaio – è intenzione dell’Amministrazione offrire ai valenzani la possibilità di trascorrere un Natale sereno, pur nel rispetto pieno della normativa prevista dall’emergenza sanitaria. Un ringraziamento va per la collaborazione nell’aver costruito questo ricco calendario di eventi, all’Associazione l’Oro dal Po al Monferrato, a Cna, alla Pro Loco Valenza, a tutti i commercianti, a Procom e per avere creduto in ‘Valenza Christmas 2021’, a Fondazione Cral,, Bulgari, Ivierre, Plus Valenza, Gioielli di Valenza, Cubito, alle Confraternite, alla Consulta del Volontariato, al Rotary, al Lions Club Valenza Host, e a tutti coloro che si impegneranno per un Natale sereno”.