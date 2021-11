Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

E’ stato inoltre posizionato un mazzo di fiori davanti a tutti i monumenti ai caduti ed in particolare al monumento ai caduti di Nassirya, di fronte al quale è stato osservato un minuto di silenzio.

Si è svolta stamattina, giovedì 4 novembre, presso il monumento ai caduti di Corso Garibaldi di Diano Marina la cerimonia in occasione della Festa dell’Unità nazionale e Giornata della Forze Armate, con la deposizione di una corona d’alloro.