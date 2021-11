Due nuovi ascensori attivi da oggi alla stazione di Ventimiglia contribuiscono a migliorare l’accessibilità della stazione.

I due impianti collegano il sottopasso al primo e al secondo marciapiede, sono dotati di videosorveglianza e di un avanzato sistema di gestione e telecontrollo per il monitoraggio e la diagnostica che consente di elaborare in tempo reale possibili malfunzionamenti o blocchi dell’impianto dando la possibilità agli operatori dedicati al controllo degli impianti di intervenire anche da remoto.

L’ascensore a servizio del primo marciapiede, installato all’interno dei locali del fabbricato di stazione, è accessibile sia dal marciapiede stesso che dal sottopasso di stazione mentre l’ascensore a servizio del secondo marciapiede è collocato in corrispondenza del sottopasso.

L’attivazione odierna rappresenta un ulteriore tassello degli interventi di restyling che hanno interessato la stazione di Ventimiglia per un investimento complessivo, da parte di Rete Ferroviaria Italiana di circa 2,5 milioni di euro.

E’ stato, infatti, alzato a 55 cm – standard europeo per il servizio ferroviario metropolitano per garantire ai viaggiatori un più agevole accesso ai treni – il marciapiede del primo binario con l’installazione di percorsi e mappe tattili per gli ipovedenti.