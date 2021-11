Registrata in questi giorni a Bordighera una puntata di “Cake Star”, la gara televisiva tra pasticcerie in onda su Discovery Real Time: una grande opportunità per la città delle palme, a cui sarà dedicato un appuntamento della quinta edizione del programma in onda in prima serata nel corso del 2022.

“Siamo grati alla casa di produzione Banijay Italia per aver scelto Bordighera: è stata per noi una piacevolissima sorpresa. Gli Uffici Comunali e la Polizia Municipale hanno collaborando con il gruppo di lavoro per la migliore riuscita delle riprese, che sono avvenute in zone diverse del territorio comunale secondo scelte e tempistiche dettate dalla troupe.” commenta il Sindaco Ingenito. “La nostra città si conferma un centro d’interesse: i paesaggi, i giardini, l’architettura, il mare la rendono uno scenario unico, in grado di attrarre produzioni nazionali ed internazionali con iniziative che sono preziose per il tessuto economico e fondamentali per la promozione turistica.”​