L’Associazione Subalpina Mathesis Sezione Bettazzi, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e con il sostegno della Compagnia di San Paolo, organizza lo stage di matematica Math 2021: un’esperienza laboratoriale di approfondimento in matematica, basata sullo studio pratico delle proprietà, sulla produzione e manipolazione di materiali, sulla collaborazione tra ragazzi.

Quest’anno lo stage si è reinventato per estendere la partecipazione a tutte le scuole superiori d’Italia che fossero interessate e per garantire la massima libertà organizzativa, nel rispetto dei protocolli sanitari.

Al Liceo Peano sono state dedicate le giornate 28 e 29 Ottobre cui hanno partecipato 28 ragazzi sotto la guida degli insegnanti tutor (Riella, Dell’Aquila, Torre, Armandola e ospite gradita Gelsomino).

Gli studenti, che hanno partecipato con entusiasmo e impegno, hanno espresso la loro soddisfazione per l’iniziativa, pur con un po’ di nostalgia per la sede consueta, Bardonecchia. Ora sono invitati a realizzare un video, che esprima ciò che più li ha colpiti, da inviare agli organizzatori in vista della pubblicazione in rete e della premiazione di quelli che verranno valutati più significativi.

Grazie alla Dirigente e ai suoi collaboratori per l’impegno a trovare soluzioni soddisfacenti.

Sito dedicato: 2021.mathxx.it

I dati relativi all’evento iniziale in diretta:

1307 le persone (tecnicamente i device) che si sono collegate per seguire la diretta;

874 i messaggi ricevuti durante la diretta;

1311 le persone che hanno partecipato all’esperimento;

681 le valutazioni ricevute alla fine dell’evento;

8,76 su una scala da 1 a 10 il gradimento dell’evento.