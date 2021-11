Ricerca per:

Un’esperienza che ha coinvolto, entusiasmato ed appassionato la classe, che anche in altre occasioni aveva già lavorato in questa modalità, e che ha chiesto alle insegnanti di poterla ripetere prima possibile e sempre più spesso!

La classe 5^ A della Scuola Primaria “Salvo D’acquisto” dell’Istituto Comprensivo “Tortona B” nei giorni scorsi ha partecipato all’iniziativa internazionale promossa dalla community “OUTDOOR CLASSROOM DAY”, svolgendo attività, esperienze e giochi all’aperto in Scienze, Musica, Arte e Inglese.

Giochi scientifici all’aperto per i bambini della scuola “Salvo D’acquisto” di Tortona