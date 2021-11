Ricerca per:

Prima, nel corso della mattinata i Vigili del fuoco di Tortona erano intervenuti ne comune di castellar Guidobono per rimuovere un albero caduto sulla provinciale 99 che stava bloccando il traffico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno lavorato molte ore prima di avere ragione delle fiamme. Quando sono arrivati i proprietari dell’abitazione stavano già cercando di gettare acqua sul fuoco utilizzando ogni mezzo a loro disposizione ma dolo con l’intervento dei pompieri l’incendio è stato domato; non prima però di aver distrutto una porzione ingente del tetto.

Un grave incendio si é verificato ieri sera, lunedì 8 novembre, all’ora di cena in una villetta del comune di Pozzolgroppo.