La data di uscita è prevista per il 2022, sarà disponibile prossimamente sulle piattaforme di streaming.

Dietro le quinte il team di tecnici di Equipo e in scena con lui tre giovani attori emergenti: Paola Sinisi, Luca Costantino e Michelangelo Camero.

Volevo esplorare il mondo della recitazione, e mi è piaciuto molto; quindi, ho voluto provare a lanciarmi in questo nuovo progetto. Amo raccontare storie e questa è una storia di amore, inclusività ed errori.”

Sebbene non ami definirsi regista, de Candia dichiara che l’ispirazione per il suo progetto cinematografico arriva dalla musica e dai suoi videoclip:

Dalla musica approda al mondo del cinema Giuseppe de Candia , giovane cantautore pugliese, che ha deciso di vestire i panni di regista e attore nel suo primo progetto cinematografico, dal titolo “Scrivimi per sbaglio”.

“Scrivimi per sbaglio”: il salto del cantautore Giuseppe de Candia nel mondo del cinema