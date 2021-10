Ricerca per:

Alla fine della scorsa settimana il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Ferrari Cuniolo, ha ricevuto ufficialmente, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, i volumi che la Delegazione di Genova e Liguria del Sovrano Militare Ordine di Malta ha donato alla Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” di Tortona.