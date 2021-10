Ricerca per:

L’uomo, una volta identificato, è stato denunciato per rapina e per la violazione della normativa sull’immigrazione. Condotto presso l’Ufficio stranieri della Questura di Imperia, allo stesso è stato notificato il decreto di espulsione e l’ordine a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Appena l’uomo si è allontanato, i due giovani hanno raccontato l’accaduto al capotreno che ha richiesto l’intervento della Polfer di Imperia. Gli agenti, dopo una breve ricerca lungo tutto il convoglio, hanno rintracciato lo straniero nell’ultimo vagone di coda. Accompagnato in ufficio, lo stesso è risultato privo di documenti e clandestino sul territorio nazionale.

Lo straniero, salito a bordo, ha avvicinato i due giovani che viaggiavano da soli in una carrozza, chiedendogli qualche spicciolo. Al loro rifiuto, il senegalese ha cominciato ad insistere con atteggiamento minaccioso tanto che i due ragazzi, intimoriti, gli hanno consegnato il poco denaro che avevano al seguito, circa 15 euro.