I molteplici rapporti che intercorrono tra cibo, salute e tradizione nei territori saranno oggetto della tavola rotonda, che si svolgerà sabato 9 ottobre, con inizio alle ore 9, nel centro di Volpedo e precisamente nella Piazza Quarto Stato. In che senso “siamo fatti di terra”, come recita il titolo della tavola rotonda, lo diranno i partecipanti: la dietologa Maria Luisa Amerio, il vicepresidente di Slow Food Silvio Barbero e il noto autore e conduttore televisivo Federico Quaranta, stimolati dal giornalista Rai Beppe Rovera in funzione di moderatore.

Al termine della discussione è previsto l’intervento di Mina Cilloni, segretaria nazionale dello SPI CGIL, responsabile del dipartimento Benessere e Diritti. Lo SPI (Sindacato Pensionati Italiani) è infatti organizzatore, insieme all’associazione Federconsumatori, dello stimolante evento, a cui hanno dato il loro patrocinio il Comune di Volpedo, l’Associazione Pellizza da Volpedo, l’Associazione Terre Derthona, e la Camera di Commercio Alessandria-Asti, quest’ultima anche con un contributo.

I posti a sedere saranno necessariamente limitati e si possono prenotare tramite messaggi WhatsApp al n. 377 0983326. L’evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid, con esibizione del GREEN PASS.

«Ma alla tavola rotonda – sottolinea Antonella Albanese, segretaria provinciale dello SPI CGIL – si

affiancheranno una serie di altre iniziative che riguardano la valorizzazione delle ricchezze culturali di

questo spicchio di terra con l’obiettivo di unire comunità e territorio. Con gli esperti si discuterà del tema della longevità, come aggiungere qualità alla vita e salute; quali attenzioni deve porre una persona anziana alla propria alimentazione, tenuto conto dei cambiamenti negli stili alimentari

determinati dalla pandemia e le nuove tendenze.

Il legame tra cibo, salute e tradizione passa anche dal lavoro; lo diremo in questi luoghi che furono quelli

del ‘Quarto Stato’».

«La Federconsumatori – aggiunge Bruno Pasero, – tutela i consumatori di ogni età, e proprio per questo è interessata a quanto fanno i produttori, soprattutto nella direzione dell’agricoltura biologica e della qualità alimentare. Così abbiamo voluto trasformare la nostra iniziativa con lo SPI CGIL in una occasione d’incontro tra consumatori e produttori in campo alimentare, unendo i valori della cultura e dell’ambiente che il territorio offre come opportunità di un nuovo modello di consumo consapevole».

La visita guidata ai musei di Pellizza da Volpedo si svolgerà a partire dalle ore 15:00, a cura dell’Associazione di volontari sorta nel suo nome. Gli interessati si prenotino al più presto telefonando al n. 338 5633056.

Al mercato coperto di Volpedo nell’orario 13-15 ci sarà un momento musicale con il gruppo “4Emotions” e una degustazione a cura dei produttori del mercatino biologico.