Si è concluso in Dimac il “Progetto formativo e di orientamento 2021” dell’Istituto Superiore “Guglielmo Marconi” di Tortona, con il quale l’azienda collabora da alcuni anni offrendo a studenti e studentesse l’opportunità di effettuare uno stage curricolare approcciando “sul campo” il mondo del lavoro e delle nuove tecnologie.

Nell’edizione precedente del progetto, due studentesse avevano realizzato un database fotografico dei pezzi selezionati con le macchine Dimac, corredato dai relativi parametri di selezione; un lavoro molto completo e che si è rivelato di grande utilità per il reparto commerciale.

Quest’anno, invece, due studenti del IV anno del corso di meccatronica hanno avuto l’opportunità di misurarsi con differenti lavorazioni meccaniche ed elettroniche all’interno del reparto di Produzione grazie al training on the job degli operatori Dimac, che hanno guidato i ragazzi nell’applicare la teoria imparata a scuola al lavoro quotidiano sui componenti tecnologici delle macchine di selezione.

Dimac ringrazia l’Istituto Marconi e in particolare la Prof.ssa Barbara Massone, nonché i ragazzi che hanno vissuto questo percorso formativo con entusiasmo e partecipazione. E chissà che le strade non si incrocino di nuovo in futuro: Dimac è in crescita costante e, nonostante le difficoltà e la crisi del mercato, investe ogni anno importanti cifre in ricerca & sviluppo e nel miglioramento continuo della produzione, anche attraverso l’assunzione di nuove figure professionali che hanno arricchito l’organico ad oltre 30 addetti.