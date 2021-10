Martedì 12 ottobre l’Abbazia di Rivalta Scrivia accoglierà l’Insubria Chamber Orchestra per un nuovo concerto del Perosi Festival 2021 che in questa data celebra l’anniversario della morte del compositore tortonese Lorenzo Perosi.

Raggiunge così il suo culmine la fortunata stagione musicale che con una serie di prestigiosi concerti ha incantato il pubblico, numeroso ad ogni iniziativa, e ha contribuito ad accrescere la popolarità del Maestro Perosi. “La Diocesi di Tortona, insieme ai firmatari del protocollo d’intesa “Perosi 60: Tortona città della musica”,- sottolinea Paolo Padrini, direttore artistico del Festival- continua la sua azione di riscoperta e diffusione dell’immensa opera del sacerdote compositore, avvicinandola ad un pubblico vasto ed eterogeneo anche grazie alle interpretazioni degli ottimi musicisti protagonisti dei nostri eventi.”

Dopo una serie di concerti di musica da camera, quello del 12 ottobre si prepara ad essere il momento per apprezzare un’espressione musicale inedita. Il pianoforte di Carlo Levi Minzi e l’orchestra d’archi, diretti dal Maestro Giorgio Rodolfo Marini, eseguiranno il Concerto n.27 di W.A. Mozart, l’ultimo scritto dal grande compositore per questo ensemble e il Quartetto n. 12 di L. Perosi, in una preziosissima trascrizione della compositrice tortonese Adriana Azzaretti, realizzata appositamente per il Perosi Festival. Per ultimo verrà eseguita sempre di Mozart, la celebre serenata per orchestra d’archi e timpani.

Parlando del Quartetto in versione per orchestra, dice il Direttore artistico: “Un’operazione molto importante- secondo Padrini- per perlustrare zone sonore nuove e per comprendere le grandi potenzialità espressive della musica perosiana. I suoi Quartetti, infatti, sono momenti musicali molto densi, scritti con un’intenzione orchestrale che dimostra la ricchezza della sua musica.”

Il concerto “Tra Mozart e Perosi” è una prima dimostrazione dell’enorme diffusione che le composizioni del sacerdote tortonese possono avere grazie al lavoro di riscoperta in atto in questi anni.

L’appuntamento all’Abbazia di Rivalta Scrivia è alle 21, mentre alle 18 verrà celebrata in Cattedrale a Tortona la Messa di suffragio in ricordo di Lorenzo Perosi. La celebrazione sarà presieduta da don Paolo Padrini insieme ad altri sacerdoti. Animerà la funzione la Corale San Luigi Orione, diretta da Enrico Vercesi.L’ingresso al concerto, realizzato in ottemperanza alle misure anti covid previste dalla legge, è gratuito. E’ possibile prenotare il proprio posto a sedere telefonicamente allo 0131816609 o al 3939403564.

Sul sito www.lorenzoperosi.net, inoltre, è possibile usufruire della prenotazione on line anche dei prossimi eventi: il 14 ottobre il concerto dell’anniversario in Cattedrale a Tortone con l’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e la chiusura del 27 ottobre con il “Transitus Animae” interpretato dalla mezzosoprano Anna Maria Chiuri e il Coro Lirico siciliano al Santuario della Madonna della Guardia, sempre a Tortona.

Il Perosi Festival è realizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo, della Fondazione CR Torino, della Fondazione CR Alessandria e della Fondazione CR Tortona.