Il Comune di Voghera nel mese di luglio ha ottenuto un finanziamento di €. 30.000,00 da Regione Lombardia per la fornitura e l’installazione di nuovi giochi per bambini. I giochi sono stati consegnati al comune nei giorni scorsi e diverse strutture avranno anche la pavimentazione antitrauma prevista per legge per altezze giochi con seduta superiori ad un 1 metro.

L’installazione è già iniziata e terminerà nelle prossime settimane.

“Si tratta di interventi importanti che vanno nella direzione di una città a misura di bambini e di famiglie – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Gabba -. Eravamo in attesa dell’esito della gara per il reperimento dei nuovi giochi e i lavori di installazione si concluderanno anche prima del previsto. In questo modo, dopo la chiusura dei parchi nel mese di novembre a parte quelli di piazza Meardi, via Perugino e piazza San Bovo, in primavera queste aree verdi saranno perfettamente fruibili dai bambini e dalle famiglie, con la sostituzione di quelle strutture che versavano in condizioni di degrado e ammaloramento, quindi non fruibili in sicurezza”.

Di seguito si elencano i giochi e i parchi interessati:

Parco Giochi Via Di Vittorio, scivolo e altalena con pavimentazione antitrauma

Asilo nido Gavina via Don Minzoni, casetta per bambini

Parco giochi chiesa “Rossa” via tempio sacrario delle Cavalleria, palestra triangolo con pavimentazione antitrauma

Scuola materna palli via Di Vittorio, altalena e scivolo mini baby,

Parco giochi via massmo D’Azeglio, scivolo torre mini baby

Parco giochi via bachelet, scivolo torre mini baby e gioco a molla

Parco giochi via Gran paradiso, altalena doppia mista alluminio con pavimentazione antitrauma

Parco giochi via bandirola, palestra baby

Parco giochi via A. Negri, gioco a molla

