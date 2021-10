Si è svolto ieri sera, martedì 26 ottobre, il Consiglio comunale a Tortona, il primo convocato in presenza da oltre un anno, dopo che la normativa per limitare il contagio da Covid-19 aveva imposto la celebrazione “in remoto” delle sedute.

Per la seduta di ieri, in base alle vigenti disposizioni, i Consiglieri presenti hanno potuto accedere presentando il “green pass”. Erano assenti giustificati i Consiglieri Pierpaolo Cortesi, Giuseppe Cuniolo e Federico Mattirolo.

L’ordine del giorno prevedeva diversi argomenti.

Il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento Unico di Programmazione 2022-2023 che è stato illustrato dal Sindaco Federico Chiodi, delibera approvata con i voti a favore della maggioranza e contrari dell’opposizione; poi il vice Sindaco Fabio Morreale ha illustrato la delibera con cui il Consiglio comunale da mandato al Sindaco di votare a favore dell’aumento di capitale di Alexala nell’assemblea convocata per il prossimo 4 novembre.

Alexala propone “un aumento oneroso del Capitale Sociale aperto fino al 03/11/2023 – da offrire in via prioritaria in sottoscrizione ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni possedute dagli stessi – da euro 42.750 ad euro 62.845,90 a pagamento: l’aumento sarà ripartibile in quote minime di valore nominale pari ad euro 182,69 o suoi multipli con sovrapprezzo di euro 337,31 per ogni quota minima sottoscritta, al fine di dotare la società di mezzi finanziari idonei e certi a consentire il perseguimento degli obiettivi che la stessa si propone di raggiungere”.

Per il Comune di Tortona l’operazione non comporterà costi, dal momento che saranno emesse nuove quote per cui l’Ente ha già disposto di rinunciare alla prelazione sull’acquisto. La delibera è stata approvata all’unanimità.

Ci sono state poi altre delibere di cui scriveremo a parte.