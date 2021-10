Quando non si è impegnati con la scuola, i luoghi più gettonati in questo periodo sono le Haunted Houses e i campi di zucca, popolarissimi tra i teenager in America in questa Spooky Season, la stagione degli spettri!

Perché se in Italia Halloween è ormai un must per i più piccolini, negli USA la notte che precede la festa di Ognissanti è una tradizione probabilmente più sentita del Natale.

Cosa sta succedendo in questi giorni di preparativi negli States? Come ogni anno è tempo di scegliere le zucche migliori da decorare e addobbare la propria casa e scuola con fantasmi, scheletri e ragni disponibili in grossi negozi specializzati.

Ce lo raccontano i ragazzi italiani partiti alla volta degli Stati Uniti d’America per svolgere il loro quarto anno di superiori all’estero. Una grande opportunità realizzata con YouAbroad – da oltre 10 anni punto di riferimento per i tanti ragazzi (dai 14 ai 18 anni) che scelgono di studiare all’estero – e opzionata da sempre più famiglie che desiderano per il proprio figlio un’esperienza formativa unica, sia da un punto di vista accademico sia personale, studiando e vivendo per un periodo in Canada, Australia, USA ma anche Germania, Irlanda e Norvegia.

“Ho cominciato a fare attività legate ad Halloween quasi un mese fa.” Racconta Alessia Semino, 16 anni, di Acqui Terme in provincia di Alessandria studentessa in Missouri, USA “Sono andata nei negozi a tema, al pumpkin patch, il campo di zucche, all’haunted corn maze, il labirinto di mais infestato e ho pitturato una zucca durante un bonfire a casa di una mia amica. Tutto ciò in preparazione del weekend di Halloween in cui farò volontariato in due manifestazioni e probabilmente andrò ad una festa a tema. Sfido chiunque a venire nella campagna americana in autunno e non restarne affascinato, le fattorie si trasformano in spot per feste da brivido, le zucche sono enormi e sono ovunque… C’è persino la birra alla zucca!”

