Sul posto ovviamente sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno spento le le fiamme in breve tempo.

Non si spiegherebbe altrimenti quello che é accaduto alle tre di notte di oggi, martedì 19 ottobre, alla frazione Barca di Montemarzino dove qualcuno, a quanto pare, ha avuto la brillante idea di incendiare il semaforo posto sulla strada provinciale.

Non é mai una bella notizia quella di scrivere su questi episodi, ma lo riteniamo doveroso per sottolineare la stupidità di quelle persone che devono avere della segatura al posto della materia grigia.

Raid dei vandali in Val Curone che incendiano un semaforo