Domenica 17 ottobre, nella Chiesa Parrocchiale di Cusinasco, in occasione della Festa Patronale di Santa Teresa, a seguito della tradizionale celebrazione della Santa Messa, si è tenuto un concerto per violino e pianoforte, grazie alla partecipazione della giovane violinista milanese Flavia Ubaldi, accompagnata al pianoforte in parte dal padre, il Maestro Giorgio Ubaldi, e in parte dal talentuoso pianista piacentino Francesco Degli Antoni.

Gli artisti hanno eseguito brani di Chopin, il celeberrimo Valzer di Shostakovic ed altre musiche dal vastissimo repertorio musicale russo ebraico e tzigano del Maestro Ubaldi.

La manifestazione ha ottenuto un buon successo di pubblico, nonostante le piccole dimensioni della Chiesa di Cusinasco.

“Ci auguriamo – dicono gli organizzatori – che le piccole realtà parrocchiali come la nostra, soprattutto nel giorno dell’elezione del nuovo Vescovo di Tortona, non vengano dimenticate e continuino ad essere luogo dove ci si possa raccogliere per la preghiera ed anche per eventi culturali come questo concerto. Per chiudere con il brano “La Vita è bella” di Nicola Piovani, tratto dall’omonimo film di Roberto Benigni, premiato con l’Oscar alla cerimonia del 1999 e un bis del valzer di Shostakovic.”

Nicoletta Nuvione