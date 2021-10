Ricerca per:

L’organizzazione del lavoro della nuova Giunta riguarderà in primis le priorità già evidenziate dal sindaco d’Amico durante la riunione del Consiglio d’insediamento, tenutasi domenica 17 nella nuova sala polifunzionale: conclusione lavori viale Di Vittorio, viabilità della via Emilia, facciata dell’antico Palazzo Municipale, peso pubblico.

Il sindaco D’Amico ha tenuto per sé le deleghe a Lavori Pubblici e Viabilità, che aveva già come vicesindaco nella giunta precedente.

Vicesindaco è Alessandra Montini, con la delega a Sanità e Assistenza, assessori Daniela Mogni, per Politiche giovanili e Terza Età e Marialuisa Ricotti per Agricoltura, Rapporti con le associazioni, Manifestazioni e Cultura.

Della precedente amministrazione, oltre al sindaco, rimane il solo Rino Feltri, con le deleghe al Bilancio e al Volontariato, ma la novità rimane il fatto che dell’esecutivo fanno parte tre donne, in numero superiore quindi rispetto al genere maschile.