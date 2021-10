La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, nel corso degli ultimi giorni, ha aumentato sensibilmente i controlli sul territorio, in particolare nelle ore serali e notturne, impiegando giornalmente circa 25 pattuglie, con personale in divisa e in borghese, dedicando particolare attenzione alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, al controllo alla circolazione stradale e al rispetto delle norme che regolano il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, ottenendo ottimi risultati.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, nel corso della serata del 19 ottobre, hanno sventato un furto presso il cantiere della nuova sede del Mc Donald’s, all’interno del quale veniva sorpreso un 50enne che aveva appena forzato il robusto lucchetto di un container contenente attrezzature per lavori edili. L’uomo, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato furto aggravato.

I Carabinieri di Fubine, in seguito a un controllo alla circolazione stradale, hanno sanzionato amministrativamente un 45enne rumeno che stava trasportando rifiuti di costruzione e demolizione sul proprio autocarro in violazione dei previsti obblighi di legge in materia.

I Carabinieri, infine, hanno denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata un anziano del casalese che aveva contattato telefonicamente un Comandante di Stazione paventando azioni violente nei confronti del fidanzato della figlia, a suo avviso responsabile di averla indotta a lasciare l’abitazione di famiglia per andare a convivere con lui. I Carabinieri si recavano immediatamente presso il domicilio dell’uomo e, dopo gli accertamenti del caso, una volta ricondotto alla calma l’interessato, procedevano al ritiro cautelativo delle armi detenute.