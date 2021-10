Decoro e pulizia sono il fiore all’occhiello di ogni cosa e lo sono ancora di più per un Comune come quello di Tortona che punta decisamente ad avere un ruolo più importante in ambito turistico, con indubbi vantaggi per l’economia locale.

Diverse le iniziative che verranno messe in atto prossimamente in questa direzione con lo scopo di valorizzare ulteriormente Tortona e i suoi dintorni, ma la prima ha preso il via in questi giorni con lo scopo di abbellire e rendere più attraente la città, oltre ovviamente a garantire una maggiore ordine e tutela dell’ambiente.

La Giunta Comunale di Tortona guidata dal Sindaco Federico Chiodi infatti, ha stipulato un nuovo accordo con gestione Ambiente per garantire una maggiore pulizia.

Così dall’inizio del mese di ottobre è attivo in città un nuovo servizio effettuato da Gestione Ambiente su incarico dell’Amministrazione Comunale.

Un operatore dell’azienda per tre giorni alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, si occupa di effettuare un servizio di pulizia extra il centro città, andando a integrare i servizi di pulizia ordinaria delle vie cittadine.

A turni settimanali, questi interventi interesseranno anche il centro abitato di tutte le frazioni di Tortona.