Una “tre giorni” all’insegna della cultura e della letteratura disegnata come terza tappa del progetto di marketing territoriale “Siracusa e Alessandria, l’Italia a fumetti”: si svolgeranno ad Alessandria il 12 e 13 ottobre e al Salone Internazionale del libro di Torino il 14 ottobre una serie di appuntamenti letterari, uniti dal file rouge del fumetto e del legame tra le città di Alessandria e Siracusa con la letteratura disegnata, già valorizzato durante le prime due tappe a Siracusa, in occasione del premio letterario Elio Vittorini e ad Alessandria, in occasione di Alecomics.

La nuova iniziativa “La Poetica dei balloons che unisce Eco a Vittorini, Alessandria a Siracusa, il Piemonte alla Sicilia” si inserisce nel più ampio progetto di marketing territoriale nato nel solco del gemellaggio “Contaminazioni Virtuose” tra Confcommercio Alessandria e Confcommercio Siracusa e realizzato dalle due Confcommercio con il patrocinio e contributo della Camera di Commercio di Alessandria – Asti e con il Patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di Alexala e con la partnership di Alecomics.

12 OTTOBRE – CONVEGNO – “LA POETICA DEI FUMETTI: DA VITTORINI AD ECO FINO AI GIORNI NOSTRI”

Proseguendo nel percorso di approfondimento sul legame che le città di Alessandria e Siracusa hanno con il fumetto, già avviato in occasione delle conferenze che si sono svolte a Siracusa durante il premio Vittorini e ad Alessandria durante Alecomics, verrà proposto, martedì 12 ottobre alle 18.30 a Palazzo Monferrato, il convegno a tema “La poetica dei Fumetti: da Vittorini ed Eco fino ai giorni nostri” in cui si alterneranno in qualità di relatori il presidente dell’Associazione Culturale Vittorini Quasimodo Enzo Papa, il giornalista Ferruccio Giromini e il presidente della Società Alessandrina di Italianistica Prof. Gianluigi Ferraris con la moderazione di Roberto Livraghi, responsabile eventi di Palazzo Monferratoe con l’introduzione di Vittorio Ferrari, presidente Confcommercio Alessandriaed Elio Piscitello, presidente Confcommercio Siracusa.

13 OTTOBRE – CONVEGNO – “STORIA, LETTERATURA E LINGUAGGI: IL FEMMINILE CANCELLATO? SGUARDI E NUOVE VISIONI”

Focalizzando lo sguardo su riflessioni e tematiche che riguardano il mondo femminile, verrà proposto, mercoledì 13 ottobre alle 18 a Palazzo Monferrato, il convegno “Storia, letteratura e linguaggi: il femminile cancellato? Il futuro: sguardi e nuove visioni” in cui dialogheranno Giulia Blasi, scrittrice, Francesco Borgoglio, redattore e critico di Fumetto, Alice Pedrazzi, giornalista edirettore Confcommercio Alessandria, Pucci Piccione, presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa con la moderazione di Mimma Caligaris, giornalista e presidente CPO FNSI e l’introduzione di Rossella Ferrando, presidente Terziario Donna Alessandria e Nadia Biancato, presidente della Consulta Pari Opportunità Comune di Alessandria.

14 OTTOBRE – INCONTRO “TRA UMBERTO ECO E ELIO VITTORINI: LA LETTERATURA DISEGNATA”

Giovedì 14 ottobre presso il Salone Internazionale del Libro di Torino, in ARENA Piemonte si terrà alle 17 l’incontro “Tra Umberto Eco e Elio Vittorini: la letteratura disegnata. Proposte e visioni dal Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini, con Enzo Papa, Presidente dell’Associazione Vittorini Quasimodo, Antonella Lattanzi, vincitrice del Premio Vittorini 2021 ed il giornalista Fulvio Gatti, a cura di Associazione culturale Vittorini-Quasimodo, Associazione Culturale AXC ed Associazione Culturale ALEcomics in collaborazione con la Regione Piemonte.

12-14 OTTOBRE – LA MOSTRA

Martedì 12 ottobre, mercoledì 13 ottobre e giovedì 14 ottobre dalle 17.30 alle 19.30 sarà visitabile la mostra “Eco, Vittorini e l’amore per i balloons”, un percorso espositivo che, tramite scritti di Vittorini, Eco ed altri autori, copertine di giornali, libri, riproduzioni di tavole e grafiche, evidenzia il fil rouge che unisce le città di Siracusa ed Alessandria nel comune amore per la letteratura disegnata.