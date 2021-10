Ricerca per:

L’intervento dei Vigili del Fuoco permetteva la messa in sicurezza delle auto, mentre i due occupanti venivano affidati al personale sanitario presente sul posto unitamente alla Polizia Locale.

Nella giornata di oggi, venerdì alle ore 14 circa i Vigili del Fuoco di Novi Ligure sono intervenuti in Novi Ligure strada Bosco Marengo nei pressi del casello autostradale per incidente, che vedeva coinvolte due autovetture.