Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

I ragazzi sono rientrati alla base scuola sicuri di non perdersi perché orientarsi è davvero facile!!

Immersi nei colori autunnali delle colline di Carbonara Scrivia i ragazzi della classe quarta hanno potuto fare esperienza diretta: bussola alla mano, stradine di campagna e divisi per gruppi sono andati alla ricerca dei punti cardinali.

La classe quarta scuola primaria di Carbonara Scrivia, accompagnata dalle relative docenti ha vissuto una bella mattinata in mezzo alle colline per svolgere un’interessante attività- gioco di orientamento con l’uso della bussola.