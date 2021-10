Nella giornata di oggi, venerdì 29 ottobre, alle ore 13 circa personale Vigili del Fuoco di Alessandria è intervenuto in via Gambalera a Spinetta Marengo per incendio di uno scantinato in una palazzina di 4 piani.

Giunta sul posto la squadra interveniva nel localizzare l’incendio e contestualmente provvedeva, a scopo precauzionale, a fare sgomberare lo stabile in considerazione del diffondersi del fumo nel vano scala.

Un uomo ed una donna venivano soccorsi dal personale 118 presente sul posto e condotti in ospedale per accertamenti.

Giungeva sul luogo dell’intervento il funzionario di guardia per una verifica tecnica visiva.

Da prime informazioni i condomini venivano autorizzati a ritornare nelle proprie abitazioni, tuttavia un appartamento sito al primo piano veniva interdetto a causa delle sollecitazioni termiche causate dell’incendio che interessava lo scantinato sottostante sino a verifica da parte di tecnico abilitato.

L’ intervento di spegnimento dell’incendio si concludeva alle ore 16 circa.

Sul posto Polizia di Stato e 118.