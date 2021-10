Domani, sabato 30 ottobre, alle ore 10, presso la Sala Convegni della Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” di Imperia, si terrà il Convegno “Cresco con la Musica. L’importanza della musica nello sviluppo del bambino, a partire dai primi mesi di vita”. Il Convegno è rivolto a genitori e addetti ai lavori. A seguire, domenica 31 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30, appuntamento dedicato ai più piccoli per festeggiare in maschera “Halloween a Palazzo Comunale” con merenda, laboratori di lettura e musica per famiglie e bambini dagli 0 ai 6 anni.

L’iniziativa si colloca nella cornice di “Aspettando il Centenario” della Città di Imperia che ha aderito da tempo a Nati per Leggere e Nati per la Musica. L’evento è organizzato dall’associazione AIGAM in compartecipazione con il Comune di Imperia, Assessorato alla Cultura, e si avvale del patrocinio di Asl 1 Imperiese, Nati per la Musica Liguria, Nati per Leggere Liguria e AIB (Associazione Italiana Biblioteche) Liguria.

“Il convegno di domani in Biblioteca e i laboratori di domenica in Palazzo Comunale riprendono un programma di avvicinamento alla lettura che il Covid aveva interrotto ma a cui non abbiamo mai smesso di credere e lavorare. Aggiungiamo un nuovo progetto che è quello di Nati per la Musica e ne siamo orgogliosi perché la lettura e la musica sono parte fondamentale della crescita dei bambini e aiutano i genitori nel loro, non sempre semplice, ruolo di guida al futuro. Un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione di queste due giornate che saranno solo le prime di tanti appuntamenti”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.

Per i laboratori di Halloween è necessario prenotarsi al numero 0183 701/606/602