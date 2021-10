Ieri mattina è stato inaugurato e presentato il nuovo Punto CSV, operativo da oggi nell’HUB Voghera di Piazza Garibaldi.

All’interno dello Sportello – che si aggiunge a quelli di Pavia e Vigevano – sarà presente, inizialmente una volta alla settimana, un operatore con competenze specifiche per offrire servizi di consulenza e accompagnamento alle Associazioni del Terzo Settore e ai Volontari.

“Accogliamo con grande soddisfazione questo nuovo Punto CSV – afferma Federico Taverna, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Voghera – e ringraziamo il CSV Lombardia Sud per questo ulteriore impegno. Si tratta di un contesto e di una risorsa che può dare un grande contributo a tutte le Associazioni di Volontariato che operano in città, per costruire una rete attraverso la quale gli attori del mondo del Volontariato possano avere informazioni, condividere progettualità e percorsi, crescere, sviluppare competenze e conoscenze. Si concretizza quindi una sinergia molto importante tra Amministrazione Comunale e CSV a Voghera, città nella quale le Associazioni di Volontariato rappresentano un valore fondamentale, i cui protagonisti devono essere messi con ogni mezzo nelle migliori condizioni di operare e di esprimere il proprio potenziale. Le forme di collaborazione concreta saranno tante – conclude Taverna – partendo per esempio dai PUC, i Progetti Utili alla Collettività rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza: in questo senso, il Punto CSV può essere proprio un luogo di condivisione di informazioni e di elaborazione di progetti efficaci”