Il volume, edito da Musicorner, ha ottenuto la prefazione di S.A.R. Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, di Ugo d’Atri, Presidente dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alla Reali Tombe del Pantheon, di Mario Buscemi, Presidente Nazionale Assoarma, di Santino Giorgio Slongo, Presidente del Gruppo Savoia e del Sindaco del Comune di Palestro Giuseppe Cirronis.

All’evento romano hanno presenziato, oltre agli Autori, Ugo d’Atri, Presidente dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alla Reali Tombe del Pantheon e Mario Buscemi, Presidente Nazionale Assoarma.

La pubblicazione viene presentata ad Imperia dopo la “première” avvenuta a Roma mercoledì 13 ottobre organizzata dall’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alla Reali Tombe del Pantheon presso il prestigioso e storico Palazzo Ferrajoli in Piazza Colonna.

Nuovo appuntamento culturale alla Biblioteca “Leonardo Lagorio” di Imperia: Venerdì prossimo, 22 ottobre, alle 16 presso la Sala Convegni avrà luogo la presentazione del volume “Viva V.E.R.D.I.! Le Note del Risorgimento a teatro, a tavola ed in battaglia nella Lomellina sabauda” a cura di Roberto Allegro, di Vittoria Aicardi e di Carlo Aguzzi.