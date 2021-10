Nei giorni scorsi la classe 5^ A della Scuola Primaria “Salvo D’acquisto” dell’Istituto Comprensivo “Tortona B” ha partecipato, in diretta streaming, all’evento interattivo “Sport e Olimpiadi: binomio d’oro – Valori e inclusione” organizzato dalla Fidal in occasione della Settimana Europea dello Sport, con ospiti l’atleta olimpica Antonella Palmisano e le atlete paralimpiche Assunta Legnante e Francesca Cipelli.

Qualche giorno dopo, i ragazzi e le ragazze della classe insieme alle insegnanti, presso la palestra della scuola hanno incontrato , l’atleta paralimpico Roberto avendo l’opportunità di un confronto diretto con l’atleta alessandrino che, tra i tanti titoli, è stato campione mondiale di salto in lungo nel 2018 e anche con il suo allenatore Professor Stefano Pasino.

L’esperienza è stata molto entusiasmante e ha costituito il punto di partenza per sviluppare nei giorni successivi, in aula, diverse attività educativo-didattiche, in maniera trasversale alle varie discipline ed educazioni.