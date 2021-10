Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere Il materiale emotivo a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

Regia: Sergio Castellitto. Sceneggiatura: Margaret Mazzantini. Attori: Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Nassim Lyes, Clementino, Sandra Milo, Alex Lutz. Produzione:Rodeo Drive con Rai Cinema, Mon Voisin Productions e Tikkun Productions. Distribuzione: 01 Distribution. Paese: Italia, Francia, USA, 2021. Durata:89 min. Genere:Commedia

ll materiale emotivo, film diretto da Sergio Castellittoe su sceneggiatura di Margaret Mazzantini, è la storia di Vincenzo, un libraio di Parigi dedito alla ricerca di rari tomi, una passione in linea con la sua professione. A impegnare la sua giornata non sono solo i volumi d’antiquariato, ma anche la figlia paraplegica, Albertine, di cui si prende cura. La giovane a causa di un incidente, ha lasciato l’università e ha abbandonato qualsiasi forma di vita sociale, rinunciando agli amici. Inoltre, Albertine non parla più e suo padre ogni giorno cerca di spronarla, conversando con lei, nonostante il dialogo sia univoco.

Questa vita a tratti monotona e a tratti abitudinaria di Vincenzo viene sconvolta daYolande, una giovane donna che irrompe nella sua esistenza come una tempesta a cui segue un meraviglioso arcobaleno…