In tutto il Piemonte crescono così a 62 su 77 i Municipi piemontesi che riceveranno la sovvenzione già nel 2021.

Secondo il presidente della Regione e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, la Regione non solo ha mantenuto l’impegno di finanziare tutte le comunità che avevano chiesto di accedere ai fondi, ma ha addirittura anticipato i tempi sostenendo economicamente una parte di queste già nel 2021 per poi completare l’assegnazione a tutti gli altri entro il 2022.

Con l’aggiunta del comune di Tortona ammesso questa mattina dalla Giunta al finanziamento regionale per la costituzione dei Distretti del Commercio, salgono da 5 a 6 i Municipi della provincia di Alessandria che riceveranno la sovvenzione già nel 2021 per un importo di 113.682 euro . I restanti 4 ( Ovada , Pozzolo Formigaro , Unione Montana Valli Borbera e Spinti , Gavi ) prenderanno il contribuito nel 2022.

