I salvataggi provvidenziali dei Vigili del Fuoco non riguardano soltanto le persone, ma anche gli animali.

L’ultimo che ha visto impegnati i pompieri del Distaccamento di Tortona si é verificato ieri in una villetta alla frazione Baracca di Sarezzano.

Secondo la prima sommaria ricostruzione un gattino piuttosto curioso e avventuroso era salito sul tetto della villa ma poi non riusciva più a trovare la strada per scende e si é impaurito.

Il gatto ha iniziato a miagolare e ha continuato per diverso tempo fino a quando i padroni dell’animale visto che era in palese difficoltà hanno provato a chiedere aiuto ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono prontamente intervenuti e con la scala sono saliti sul tetto della villa, hanno preso l’animale e lo hanno riconsegnato sano e salvo ai suoi padroni.

Un lavoro di pochi minuti ma che sollievo per il proprietario e, in primis, per il gattino che era pieno di paura.

