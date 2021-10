Entrare nelle sale della Biblioteca Civica Giovanni Canna per prendere in prestito un libro, leggere un giornale, fare una ricerca bibliografica o studiare tornerà ad essere la normalità a partire da lunedì prossimo, 25 ottobre.

Con le nuove disposizioni normative riguardanti i luoghi della cultura, sarà ancora obbligatorio avere mascherina, igienizzarsi le mani ed essere in possesso della Certificazione verde Covid-19 (Green pass), ma l’accesso non dovrà più essere su prenotazione e contingentato.

«Finalmente torniamo alla normalità – ha sottolineato l’assessore Gigliola Fracchia –, con l’obiettivo di riportare la nostra Biblioteca Civica al centro delle iniziative culturali cittadine. Infatti la riapertura della Giovanni Canna coinciderà anche con l’avvio di una serie di suggestive iniziative di valorizzazione di quel mondo della cultura così penalizzato in questi ultimi due anni».

Da lunedì 25 ottobre, quindi, si potrà accedere liberamente alla Biblioteca Civica di via Corte d’Appello, 12 per il prestito librario e per usufruire della sala studio (fino alla capienza massima di 40 persone) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0142 444323 o 0142 444246, inviare una e-mail all’indirizzo bibliote@comune.casale-monferrato.al.it o consultare la pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca.