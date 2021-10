Un pomeriggio davvero difficile, quello di oggi, venerdì 22 ottobre, per il 118, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine per due incidenti stradali uno dei quali conclusosi con un decesso.

E’ quello avvenuto alle 14,25 a Spinetta Marengo nei pressi del cavalcavia che porta ad Alessandria: secondo la prima sommaria ricostruzione si é trattato di uno schianto fra un’auto e un TIR. La macchina é rimasta sotto il camion e la conducente che si trovava all’interno é deceduta. L’autista ha invaso la corsia in senso opposto dove stavano sopraggiungendo altre automobili e solo per un fortuito caso non ha fatto un “frontale” con un’auto proveniente in senso opposto che si é fermata a pochi metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco di Alessandria.

La donna deceduta aveva circa 50 anni e abitava a Novi Ligure. Nell’incidente é rimasto ferito un uomo, trasportato al Pronto Soccorso ma per fortuna non in pericolo di vita. Il traffico é rimasto bloccato per diverso tempo.

Il secondo incidente, di cui vediamo la foto in alto si é verificato 18.20 a Casale Monferrato quando il personale dei Vigili del Fuoco di quella città è intervenuto in strada Valenza a seguito dello schianto che ha coinvolto due auto. La squadra giunta sul posto metteva in sicurezza i veicoli, mentre i due occupanti sono stati affidati alle cure del personale 118 presente sul posto unitamente alla Polizia Locale, che procedeva con gli accertamenti del caso.