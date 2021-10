Ricerca per:

“Questo riconoscimento – spiega Domenico Surace, Amministratore unico di Gestioni Municipali SpA – sottolinea l’utilizzo di procedure corrette nella gestione ammministrativa e finanziaria dell’Impresa, a dimostrazione del costante impegno del personale di GM nel miglioramento dell’Azienda. Conferma altresì l’elevato livello di solidità della società e rappresenta una garanzia per tutti coloro, persone e imprese, che intrattengono rapporti professionali con GM”.

Gestioni Municipali SPA gestita dall’Amministratore unico Domenico Surace (nella foto) ha ricevuto in data 20 settembre il riconoscimento CRIBIS Prime Company, l’attestato di massima affidabilità commerciale valutata attraverso indici inerenti la solidità, la solvibilità e la puntualità nei pagamenti, che ogni anno viene assegnato solo al 7% degli oltre 6 milioni di imprese italiane in base ai parametri del CRIBIS D&B Rating, indicatore dinamico e costantemente aggiornato.

Gestioni Municipali di Diano Marina ha ricevuto il riconoscimento CRIBIS per l’affidabilità