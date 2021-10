Nell’ambito di indagini finalizzate alla repressione di furti in abitazione, i Carabinieri della Stazione di Spinetta Marengo e della Sezione Operativa della Compagnia di Alessandria procedevano a perquisizione domiciliare nei confronti di due cittadini extracomunitari domiciliati in Spinetta Marengo, rinvenendo e ponendo sotto sequestro ingente quantitativo di refurtiva, tra cui canne da pesca e relativi mulinelli di elevato valore, vari apparecchi hi-tech, capi di vestiario ancora muniti di dispositivo antitaccheggio, numerosi occhiali da sole griffati, provenienti da furti in danno di abitazioni ed esercizi commerciali.

I due soggetti saranno deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Alessandria per il reato di ricettazione in concorso. La refurtiva recuperata sarà quanto prima restituita ai legittimi proprietari