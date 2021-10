I Carabinieri della Compagnia di Sanremo, durante la settimana appena trascorsa, sono stati

impegnati in un’intensa attività di vigilanza nei quartieri cittadini, tesa soprattutto alla prevenzione e

la repressione di reati predatori. Sono stati numerosi i controlli su strada e quelli di soggetti

sottoposti a misure restrittive, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte. Durante uno di

questi servizi, nella notte di venerdì, è stato arrestato in flagranza di reato S.P., pregiudicato di

nazionalità rumena 24enne. L’uomo è stato sorpreso da un equipaggio di militari della Stazione

Carabinieri di Sanremo in possesso di un coltello, appena utilizzato per tagliare la guarnizione del

finestrino di un’autovettura, con lo scopo di introdursi all’interno. Vistosi scoperto, ha tentato di

nascondersi tra le auto vicine, ma è stato subito bloccato dagli operanti e dichiarato in arresto per

tentato furto aggravato e porto ingiustificato di coltello. La mattina successiva S.P. è comparso

davanti al Giudice del Tribunale di Imperia per l’udienza di convalida dell’arresto. Al 24enne, dopo

la convalida, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Sanremo.

Alla pronta risposta dei Carabinieri è opportuno ricordare quanto sia importante denunciare i reati

da parte dei cittadini; in prima battuta attraverso una segnalazione al 112 affinché l’Arma possa

intervenire nel più breve tempo possibile. Una denuncia ritardata nel tempo o addirittura omessa,

infatti, talvolta pregiudica la possibilità di raccogliere, nell’immediatezza dei fatti, importanti

elementi per la prosecuzione delle indagini, vanificando così sviluppi futuri.